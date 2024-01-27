ساويرس يرد على كويتي: مصر لن تسقط لأن شعبها جبار وحضارته قديمة

كتب- محمد عبدالناصر:

رد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على مواطن كويتي، اعتبر أن مصر سقطت وخرج منها أفضل أبنائها، في إشارة إلى حصول المصريين على جنسيات أخرى.

وقال المواطن الكويتي، في تغريدة له على موقع "X": بما أن مصر قد سقطت ومركبها قد غرقت، وباتت الدول تأخذ أفضل وأبرع أبنائها، فإني أقترح أن تأخذ الكويت الطبيب الجراح الساحر الدكتور هاني عبد الجواد ليفتح عيادته عندنا، ونستفيد من علمه وإبداعه الكثير.

ورد المهندس نجيب ساويرس على المواطن الكويتي، قائلًا: مصر لم ولن تسقط، فشعبها جبار وحضارته قديمة.

وتابع: إن أخطأت إدارتها فشعبها جبار وحضارته قديمة وعظيمة ولن يأخذ أحد أبناؤها لا بجواز سفر أو بأموال.. فمصريتهم عميقة في جذورها وأن قبلوا بتكريم أو احتفال لا يتخلون عنها.

وأكد نجيب ساويرس: شعبها برئ من الأزمة الإقتصادية التى نواجهها! أما طبيبنا فهو فخر لنا وهو حر في قراره.