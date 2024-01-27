معرض الكتاب 2024.. تعرف على الفعاليات الثقافية اليوم السبت

"إعلام الوزراء": مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد 60 عاما من الفكرة

كتب- محمد شاكر:

فتح معرض القاهرة للكتاب، اليوم السبت، أبوابه لاستقبال الجمهور في دورته الـ 55، من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، وحتى الساعة السابعة مساء.

تأتي هذه الدورة تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

جدول فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب

يتم مناقشة ندوة "هل هل تكتشف التكنولوجيا الحديثة أسرار الأهرامات بحضور للدكتور علاء العجيزي، والدكتور هاني هلال، بالقاعة الرئيسية، الساعة 12 ظهرًا.

كما يتم مناقشة ندوة استعادة طه حسين للكاتب أحمد سراج، والدكتور سامي سليمان، الساعة 2 ظهرًا، وتقام ندوة الحوار الوطني المستمر، للمستشار محمود فوزي، الساعة 4 عصرا.

كما تقام ندوة في ضوء علم الكلام الجديد للدكتور عبد الجبار الرفاعي، الساعة 6 مساء، أما في القاعة الدولية، فتقام ندوة دانتي شاعر المتوسط للدكتور كرستين سمير، والدكتورة لمياء الشريف، الساعة 12 ظهرا.

ويقام حوار مفتوح مع الروائي المترجم للدكتور جاب روبين هولندا، الساعة 2:30 ظهرًا، وفي الرابعة تقام ندوة قصيرة بعنوان محفوظ بعيون نرويجية للدكتورة هانا أوروستافيك.

وتبدأ ندوة الإبداع الدبلوماسي للسفير محمود عزت، والسفيرة عبير بسيوني، الساعة 6 مساءً.

وفي الصالون الثقافي، تقام ندوة الطفل والأدب للكاتبة سماح أبو بكر، الساعة 12، يليها ندوة الطيب صالح السوداني للدكتور سيد إسماعيل الساعة 2 ظهرًا، يليها ندوة قضايا شعر العامية للدكتور أحمد مجاهد، الساعة 4 عصرًا.

وفي قاعة فكر وإبداع، تبدأ 10 صباحًا ندوة قصص الإنبوكس لشريف أسعد، وفي الـ 12 ظهرًا تقام ندوة نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب للدكتور محمد إبراهيم عبد العال، وفي الـ 2 ظهرًا تقام ندوة مساحة للمناورة للدكتور أحمد فؤاد الدين، وفي الـ 4 عصرًا ندوة كوكتيل شانيل وقوت القلوب للدكتورة جيهان زكي، يليها ندوة ابتسامة بوذا للدكتور شريف صالح الساعة 6 مساءً.

أما برنامج المؤسسات الثقافية فينظم ندوة الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة للدكتور طارق صالح، الساعة 12 ظهرًا.

اقرأ أيضًا:

إيجار شقق "دار مصر" يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. و12 ألفًا للوحدات المفروشة



موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل