وزير الري: وجود شبكة ترع ضخمة وتفتت الملكية أحد دوافع تشكيل روابط مستخدمي المياه

كتب- مصراوي:

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور يسري خفاجي، رئيس قطاع تطوير الري عن سير ونتائج انتخابات أمناء روابط مستخدمي المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2023.

وصرح الدكتور "سويلم" بأنه وطبقًا للمادة رقم 48 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والخاصة بتحديد الهيكل التنظيمي للروابط، فقد تم الإعداد لبدء انتخابات أمناء وأمناء عموم روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الري وبالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.

وأضاف أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كم من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويًا تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أهمية دور روابط مستخدمي المياه والمتمثل في المشاركة لإدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقي لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية بما كفله القانون للروابط.

وتم على مدار عدة أشهر تعريف روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي والترع والآبار الجوفية بإجراءات العملية الانتخابية وآلية تصعيد أمناء المراكز والمحافظات من بينهم طبقا للاقتراع الحر المباشر بكل مركز وكل محافظة، لتبدأ بعد ذلك العملية الانتخابية يوم 19 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والمحافظات، بمشاركة 6274 رابطة على الترع والمساقي موزعة على 188 مركزًا و22 محافظة، والتي انتهت يوم 9 يناير 2024 بانتخاب 188 أمين مركز من رؤساء الروابط بكل مركز، و22 أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة.

وتم الإعداد لانتخابات اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية من بين أمناء المراكز وأمناء عموم المحافظات والذين يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد طبقًا للائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أن قوام مجلس إدارة الاتحاد يتكون من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن 6 ولا يزيد على 10، حيث تم توجيه الدعوة لأمناء المراكز وأمناء عموم المحافظات لمن يرغب في الترشح، وتم عقد الانتخابات يوم 24 يناير 2024 بمقر مركز التدريب الإقليمي بالسادس من أكتوبر، تحت إشراف اللجان المشكلة لهذا الغرض، وبحضور رئيس مصلحة الري وعدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري ومديري عموم التوجيه المائي ومنسقي ومديري الإدارات الفرعية للتوجيه المائي، وبحضور 158 أمين مركز ومحافظة من أصل 188 بنسبة مشاركة 84%، وتقدم للترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد 10 أمناء، وتقدم على مقاعد عضوية المجلس 38 عضوا، لتنتهي الانتخابات بختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد و10 أعضاء ممثلين لأقاليم الري بمصر (عدد 5 أقاليم) وبواقع عضوين لكل إقليم.

وانتهت الانتخابات بفوز رائف السيد محمد إسماعيل تمراز، برئاسة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، وفوز 10 أعضاء بعضوية مجلس إدارة الاتحاد وهم: (محمد عبد المقصود قطب - محمد السيد محمود رمضان - علي مصطفى محمد كشك - خالد عبد العزيز فرج - فيصل محمد أحمد الكمار - نجيب مهدي حسين - خالد عبد الظاهر عبد الرحمن محمد - عبد العال علي عبد العال - عبد الله عبد العاطي محمود - عاطف محمد إسماعيل أبو رحاب).

جدير بالذكر أن القانون رقم 147 لسنة 2021 تضمن بالباب الرابع فصلًا عن روابط مستخدمي المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة، وتعتبر هذه الروابط أشخاصًا اعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح.