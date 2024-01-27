عمرو أديب: محمد صلاح لو مرجعش مصر هيكون عنده حق

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم على لاعب منتخب مصر محمد صلاح، عقب مغادرته بعثة المنتخب والسفر لاسكمال علاجه في انجلترا، معلقا: "في حقد دفين على صلاح ويتمنوا أن تزول النعمة منه".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، "في ناس تريد أن تقضي عليه عشان مش قادرين يحصلوا على 10% مما حصل".

وأضاف أديب مندهشا: "أنتم يا مصريين يا شعب مش بتثقوا في صلاح بعد الأرقام القياسية اللي حققها مع المنتخب.. ماذا يفعل صلاح"، متابعا: "الناس بتقابل صلاح في إنجلترا بتطمن عليه، وبلده بيقولوا عليه ممثل وجبان.. الراجل ده لو مرجعش عنده حق، إزاي بتفكروا في محمد صلاح كده، ده اللي وصلنا لكأس العالم، اهدوا شوية عليه، ليه متوحشين كده، اعقلوا وإهدوا"