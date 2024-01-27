عمرو أديب: الأزمة الاقتصادية الراهنة لا تقبل بأنصاف الحلول

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، كانت واضحة وكاشفة، معتبرا أنه من أهم ما قيل عن الوضع الاقتصادي.

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي تحدث على ضرورة زيادة الصادرات وصولًا إلى 100 مليار دولار سنويًا من أجل القضاء غلى الفجوة الدولارية، معلقا: "إحنا مجبرين على تقديم حلول وميكونش في ناس إيدهم مرتعشة.. كفاية موظفين يا ريس، رجعونا ورا أوي".

وشدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة تخارج الدولة من عدد من القطاعات، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي دعا أصدقاء مصر أن يساعدوها، مضيفا: "الرسالة واضحة الفترة القادمة صعبة الأزمة الاقتصادية الراهنة لا تقبل بأنصاف الحلول، إحنا في مركب به 105 مليون عايزين تمشوها ولا تخرموها، نحن في قلب الإعصار، تحملوا زي ما الريس قال، وده للأجيال القادمة".