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BBC

أمطار وبرودة.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم

10:00 ص السبت 27 يناير 2024
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم السبت، حيث يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت أن الطقس سيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، علاوة تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سينلاء على فترات متقطعة.

طقس مائل للبرودة لهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الطقس أمطار

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