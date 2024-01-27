حد السحب اليومي 150 ألف جنيهًا.. "عضو السياحة": نعاني من أزمة تدبير العملة الصعبة لبرامج الحج

كتب- محمد أبو بكر:

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الشركات تُعاني حاليًا من أزمة تدبير العملة الصعبة لبرامج الحج.

وأضاف "عجلان"، لـ"مصراوي"، أن الأزمة حاليًا لا تتمثل في زيادة السعر فقط، قائلًا :"أموال الحجاج متواجدة بالبنوك ولا تستطيع الشركات صرفها؛ لأن حد السحب اليومي 150 ألف جنيهًا".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات في حال تحملها الفروق فذلك سوف يؤثر على الخدمات المُقدمة لهم.

وأشار إلى أن الشركات تمتلك الاستعداد إلى عدم وجود أية مكاسب لها من خلال برامج الحج، أو خسارة أرقام معقولة تُمكنها من الاستمرار في السوق، ولكنها ليس لديها استعداد للإفلاس.

وتابع "عجلان"، قائلًا:"الحجاج والشركات ليس لهم ذنب، والحل بسيط من خلال تدبير الريال السعودي للشركات".

وأكمل عضو غرفة شركات السياحة، أن الفروق في سعر الريال السعودي وفقًا لضوابط الحج المُعلنة من وزارة السياحة والآثار والحالية ضخمة جدًا، ومازالت غير ثابتة حتى الآن.

واستطرد، بالنسبة لبرامج العمرة، فإن بعض الشركات أوقفت رحلاتها، وبعض الشركات الأخرى قامت بتخفيض الأعداد؛ لعدم قدرتها على التنفيذ؛ نتيجة سعر الصرف.

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