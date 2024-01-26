إعلان

BBC

رقم قياسي جديد.. جمهور معرض الكتاب يكسر حاجز النصف مليون في يومين

11:56 م الجمعة 26 يناير 2024
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يكسر حاجز النصف مليون في يومين (4)
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يكسر حاجز النصف مليون في يومين (1)
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يكسر حاجز النصف مليون في يومين (3)
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يكسر حاجز النصف مليون في يومين (2)
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يكسر حاجز النصف مليون في يومين (6)
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يكسر حاجز النصف مليون في يومين (5)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:

شهد معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الـ55، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بوزارة الثقافة، إقبال جماهيري ضخم، حيث سجل اليوم الثاني رقمًا قياسيًا جديدًا لإجمالي عدد الزوار، والذي قارب على 400 ألف زائر.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "لقد تحول المعرض بما يحويه من زخم إلى عاصمة متكاملة للثقافة والفنون، وملتقى لجنسيات العالم، والتي اجتمعت على أرض مصر.

وتابعت وزيرة الثقافة: نراهن على وعي الجمهور المصري، وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث السنوي الاستثنائي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "لقد وصل إجمالي الحضور لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في اليوم الثاني منذ فتح أبوابه للجمهور اليوم 397611 زائرًا، ليتجاوز عدد الزوار خلال يومي المعرض النصف مليون زائر، ليصل إجمالي عدد الزوار إلى 605052 زائرًا.

وأضاف بهي الدين: " لقد شهد المعرض في اليوم الثاني العديد من الفعاليات والأنشطة التي شارك بها الآلاف منذ الصباح الباكر".

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

معرض القاهرة الدُولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حد السحب اليومي 150 ألف جنيهًا.. "عضو السياحة": نعاني من أزمة تدبير العملة الصعبة لبرامج الحج

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

هل يجبر قرار "العدل الدولية" أمريكا وحلفاءها على سحب دعمهم لحرب إسرائيل بغزة؟
الأرصاد تحدد المناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار غدًا