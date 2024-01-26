حسام بدراوي يكشف حقيقة اغتيال اللواء عمر سليمان

كتب- حسن مرسي:

تحدث المفكر السياسي حسام بدراوي، عن علاقته باللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات الأسبق، مؤكدًا أن علاقته الأكثر توثيقا خلال فترة مبارك كانت مع اللواء عمر سليمان، وعندما أعلن رغبته للترشح للرئاسة اختاره معه.

وقال "بدراوي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، إن سليمان لو ترشح للرئاسة كان سيفوز بنسبة 100%.. وقالي لو فزت كل الناس دي هتدخل الجحور.. لأنه كان يعلم خبايا الإخوان.

وأشار بدراوي إلى شائعة اغتيال عمر سليمان، مؤكدًا أن عمر سليمان توفى بالمرض وليس اغتيالًا كما يقال، حيث كان يعاني من الكانسر وكان يعالج في الخارج.

وأضاف: عقب خروجي للمرة الأولى من القصر الرئاسي وعدم لقاء الرئيس مبارك، تلقيت اتصالا هاتفياً من جمال مبارك، وطالبني بالعودة للقاء الرئيس مبارك، متابعًا: مبارك رضخ خلال الاجتماع لمطالب شباب الثورة بالميدان، ومنها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونقل السلطة بصورة شرعية وإجهاض أي مخطط يتم العمل عليه.

وأردف حسام بدراوي: بعد خروجي من القصر الرئاسي، تلقيت اتصال من سفيرة الولايات المتحدة مباشرة، والتي عبرت فيه عن رفضها التام لفكرة انتقال السلطة بشكل سلمي، والتي شعرت أنها كانت تجلس معنا في الحوار الذي دار بيني وبين الرئيس مبارك.