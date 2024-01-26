خالد أبو بكر: قرار محكمة العدل الدولية فضح سلوك إسرائيل

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل، هي خطوة إيجابية على الطريق، في فضح السلوك الإسرائيلي، وهناك قرارات واضحة وصريحة تتحدث عن حماية المدنيين الفلسطينين وإلزام إسرائيل بوقف القتل في قطاع غزة.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مساء الجمعة، أنه للأسف الفيتو الأمريكي يحمي دائمًا المصالح الإسرائيلية، والسؤال الهام، هل يتلقي المجتمع الدولي هذه القرارات باحترام وإيجاد آلية تنفيذ!

وشدد مقدم "كل يوم"، على أنه لا يوجد رادع لإسرائيل، وآلة الحرب لا رادع لها بشكل فعلي على الأرض.

وواصل: "للأسف القوة تحكم، وما تفعله المقاومة الفلسطينية في العدو الإسرائيلي هو أكبر سلاح موجع ضد إسرائيل، وكل فلسطيني مطالب بالدفاع عن أرضه لوقف المحتل".