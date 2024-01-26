بكري: الإخوان استولت على مظاهرات 25 يناير وحولتها إلى عنف

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان تبوأت المشهد في يوم 28 يناير وأدخلت البلد إلى مأزق، مؤكدًا أن المشير حسين طنطاوي صمد أمام عدد كبير من المؤامرات.

وأكد بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الجماعة استولت على المظاهرات في 25 يناير وحولتها إلى عنف، مضيفًا أنه لولا الجيش المصري والشعب المصري الذي لم يكن متهمًا في هذا العنف أبدًا فكانت تلك البلاد سقطت للأبد.

وأوضح 'بكري' أن الهدف كان الاحتكاك بالجيش والشرطة وتدمير مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الكثير كانوا يريدون من 25 يناير 'ثورة' وهم أرادوها مؤامرة، موجهًا التحية للمشير طنطاوي كما طالب باستذكار الماضي والاستفادة منه.