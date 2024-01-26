بحضور ممثلي الكنائس.. المصريون بأمريكا ينظمون احتفالية بوادي النطرون لدعم الدولة

كتب- إسلام لطفي:

يرعى المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر برئاسة القس ناصر كتكوت الرئيس العام، احتفالية في بيت الواحة بوادي النطرون تحت عنوان "تعالوا نحلم"، يوم الجمعة المقبل، وذلك بحضور ممثلي الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية وبعض الشخصيات العامة من كل المصريين للمشاركة باعتباره عملًا وطنيًّا لمساندة الدولة المصرية.

وقالت منظمة الاحتفالية الإعلامية إيفت إسحق البياضي، إنها احتفالية تأتي في إطار دعم المواطن المصري وتكريس مفهوم حب الوطن لديه وهو الأمر الذي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الإشارة إليه في جميع المناسبات، بعبارته الشهيرة "حبوا بلدكم".

وأضافت أن الاحتفالية تأتي في إطار مبادرة من المصريين في أمريكا بهدف ترسيخ قيم المحبة والترابط بين المصريين وإبراز جهود القيادة السياسية في دعم وحفظ ومساندة الدولة المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

وتتضمن الاحتفالية كلمات من رجال الدين وشخصيات عامة وأيضا أنشطة رياضية للكبار والأطفال وألعاب ترفيهية وفقرات اجتماعية وروحية.