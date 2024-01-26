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BBC

خالد أبو بكر: سعر الحديد طار وناس بيوتها اتخربت

10:10 م الجمعة 26 يناير 2024

الإعلامي خالد أبو بكر

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كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن استيائه الشديد من ارتفاع أسعار حديد التسليح في الفترة الأخيرة، مطالبًا بضرورة أن تتبنى الحكومة مبادرات تتضمن أي نوع من أنواع التسهيل ومواجهة تلك الأزمة.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :"سعر الحديد طار، وهناك أزمات في تسليم الشقق والحدات السكنية في ظل التكلفة الضخمة وارتفاع أسعار الحديد".

وواصل:"هنعمل إيه في اللي بيحصل؟.. خناقة بين الشاري والبائع.. مجال التطوير العقاري يواجه أزمة كبرى، والسؤال هل تتدخل الدولة باي نوع من أنواع الوساطة.. وادعوا للحكومة بالتوفيق في الحل، ويجب النظر لما يحدث".

وتابع:"هناك ضحايا كثر نتيجة الأزمة الاقتصادية، وهناك ناس بيتوهم اتخربت، وأتوقع اجتماع مع المطورين العقارين من قبل رئيس الحكومة".

خالد أبو بكر أسعار حديد التسليح برنامج كل يوم التطوير العقاري أسعار الحديد

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