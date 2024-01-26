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BBC

تناول الأكل سريعًا وعلاقته بارتجاع المرئ.. حسام موافي يكشف مفاجأة

08:23 م الجمعة 26 يناير 2024

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرض ارتجاع المرئ يصيب العديد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، مردفًا: "المرض دا بيصيب أغلب المواطنين قلة قليلة مش بيعانوا منه".

وقال موافي خلال برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأسباب الأساسية لـ ارتجاع المريء تعود إلى سرعة تناول الإنسان الطعام بصورة سريعة، بالإضافة إلى الاكتفاء من الأكل "الشبع" بصورة سريعة وكبيرة.

وتابع: لتجنب الإصابة بارتجاع المريء تكمن في عدم الأكل بسرعة وعدم الشبع بسرعة.

وأوضح حسام موافي، أن الله أمرنا بالصلاة ونؤديها في أوقاتها، كما أن الله أمرنا بالتأني في تناول الأكل ولا نعمل بهذه النصيحة، مشيرًا إلى أن علاج ارتجاع المرئ يمكن في اتباع النصائح وليس العلاج حال تشخيصه مبكرا.

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الدكتور حسام موافي كلية طب قصر العيني مرض ارتجاع المرئ حسام موافي ربي زدني علمًا

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