اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تصدر 4 تعليمات بشأن استلام أوراق الترشح

كتب- إسلام لطفي:

أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، 4 تعليمات خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين.

وتمثلت التعليمات في:

1 ـ استلام الأوراق يكون بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

2 ـ التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشح.

3 ـ لا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط.

4 ـ تتلقى اللجنة الطلبات بدءً من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.

ـ ملحوظة مهمة: يكون ترتيب الأسماء في قائمة المرشحين على كافة المناصب ترتيبًا أبجديًا.