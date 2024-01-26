معرض الكتاب 2024.. إقبال كثيف على جناح الطفل والورش الفنية

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى لثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين، اليوم الجمعة، إقبالا جماهيريا كبيرا، وبدأ عدد كبير من جماهير معرض القاهرة للكتاب من جميع الأعمار، رجالا ونساء وأطفالا يتجولون في أروقة المعرض، يستكشفون المعروض ويبحثون عن الكتب التي تلبي احتياجاتهم واهتماماتهم، حيث حرص الزوار على زيارة دور النشر المختلفة، والإطلاع على أحدث إصدارات دور النشر المصرية والعربية والعالمية.

في حين شهد جناح معرض كتاب الطفل إقبالا كبيرا، نظرا لتزامنه مع الإجازة الأسبوعية.

ويقدم جناح الطفل مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية، بما في ذلك ورش الحكى والرسم مثل التلوين، إلى جانب أنشطة رياضية وورش تصوير والعديد من الفعاليات الأخرى، مما جعل الجمهور يتوافد بكثافة للاستمتاع بهذا التنوع الثقافي.

ويقدم الجناح للأطفال مجموعة من ورش الحكى والرسم مثل التلوين، إلى جانب مجموعة من الورش الرياضية والتصوير وغيرها من الفعاليات الأخرى.

ويولي البرنامج الثقافي للطفل في الدورة الجديدة من المعرض اهتمامًا خاصًا ببناء الطفل ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطار من روح الانتماء والحس الوطني، من خلال أسلوب جاذب. يتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات التي ستُقدم داخل القاعة المخصصة لنشاط الطفل.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.