"الأرصاد" تكشف استمرار اضطراب الأحوال الجوية حتى هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع خلال الأيام القادمة استمرار التأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة؛ مما يؤدي إلى استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة وتختلف أمكانها من يوم إلى أخر خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ويستمر ذلك حتي الثلاثاء المقبل.

وأضافت "غانم"، لـ"مصراوي"، أنه متوقع اليوم أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خفيفة ومتوسطة على المحافظات الداخلية، تمتد خفيفة للقاهرة الكبري، ونشاط رياح؛ يؤدي إلى الإحساس بزيادة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد تأثرًا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط ومنخفضة في درجات حرارتها؛ مما يؤدي إلى وجود برودة في الطقس خلال ساعات النهار على المحافظات الشمالية، مائل للدفء في محافظات جنوب البلاد.

وأشارت، إلى أن فترات الليل تكون شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، والأسبوع المقبل، وفرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة وتصل للقاهرة الكبري.

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