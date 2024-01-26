الآن.. أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تتعرض العديد من مناطق القاهرة الكبرى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع خلال الأيام القادمة استمرار التأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة؛ مما يؤدي إلى استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة وتختلف أمكانها من يوم إلى أخر خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ويستمر ذلك حتي الثلاثاء المقبل.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد تأثرًا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط ومنخفضة في درجات حرارتها؛ مما يؤدي إلى وجود برودة في الطقس خلال ساعات النهار على المحافظات الشمالية، مائل للدفء في محافظات جنوب البلاد.