المفتي يكشف أسباب تغير فتوى السماح للمرأة السفر للحج دون محرم - فيديو

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الفتوى استقر فيها قديما إن المرأة لا تسافر إلى الحج بدون محرم سواء زوج أو ابن، لافتا إلى أن هذا النهي جاء من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خوفا علي المرأة من البيئة وقتئذ لعدم وجود الأمن.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "العلة التى كانت تمنع سفر المرأة بمحرم، أصبحت غير موجودة، نتيجة وجود الأمن حتى أصبحت تسافر إلى دول في أمان وبالتالى لا حرج عليها أن تسافر للحج طالما مع رفقة مامونة".

وأوضح: "الحكم يزول مع زوال العلة التى كانت سبب في إصدار الحكم، وهذه الفتوى كانت عن المالكية العديد من العلماء، حول لا حرج من سفر المراة ما دامت فى رفقه مامونة ولا يسارط وجود محرم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.