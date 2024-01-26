الإسراء والمعراج.. عمر هاشم خطيبا للجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، يلقي خطبة الجمعة المقبلة عن معجزة الإسراء والمعراج.

وأشار وزير الأوقاف في بيان له، الجمعة، إلى أن التلفزيون المصري ينقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوعات خطب الجمعة لشهر نوفمبر المقبل، الذي يشهد ذكرى بعض حدوث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأشارت في بيان لها، إلى أن موضوعات خطبة الجمعة لشهر فبراير، هي على النحو التالي:

• الجمعة الأولى : ٢/ ٢/ ٢٠٢٤م - من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة.

• الجمعة الثانية : ٩/ ٢/ ٢٠٢٤م - جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية.

• الجمعة الثالثة : ١٦/ ٢/ ٢٠٢٤م - حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات

• الجمعة الرابعة : ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٤م - تحويل القبلة دروس وعبر.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا 26 يناير 2024 هو "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء".