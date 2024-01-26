رئيس جامعة الأزهر: الإعداد الجيد لامتحانات نصف العام جعلها شديدة الانضباط

القاهرة- أ ش أ

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، أن الإعداد الجيد لامتحانات منتصف العام الدراسي جعلها شديدة الانضباط والتنظيم.. لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من الطلاب حتى الآن فيما يتعلق بالورقة الامتحانية، وتم توفير كل سبل الراحة، وتذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إن كافة اللجان كانت على استعداد كامل سواء للتعامل مع أي استفسارات من جانب الطلاب، وذلك من خلال تواجد أساتذة بمقار اللجان وطوال اليوم أو للتعامل مع أي طارئ طبي، حيث تتوافر الأطقم الطبية والأدوية المناسبة وسيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة بشكل فوري.

وأوضح أن كل ما يتعلق بالامتحانات يصدر به تقرير يومي للمسؤولين لمتابعة شؤون الامتحانات من حيث الاستقرار ومحاضر الغش وخلافه وآلية التعامل.. لافتا إلى عدم تسجيل أي تجاوزات أو أي حالات غش.

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