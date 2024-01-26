بحضور وزيرا "الأوقاف والداخلية".. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل قبل قليل، إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لأداء صلاة الجمعة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة من مسجد الشرطة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء"، ويتلو القرآن الشيخ هاني الحسيني.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، من خلال الرابط التالي:

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت موضوعات خطب الجمعة لشهر نوفمبر المقبل، الذي يشهد ذكرى بعض حدوث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأشارت في بيان لها، إلى أن موضوعات خطبة الجمعة لشهر فبراير، هي على النحو التالي:

• الجمعة الأولى : ٢/ ٢/ ٢٠٢٤م - من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة.

• الجمعة الثانية : ٩/ ٢/ ٢٠٢٤م - جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية.

• الجمعة الثالثة : ١٦/ ٢/ ٢٠٢٤م - حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات

• الجمعة الرابعة : ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٤م - تحويل القبلة دروس وعبر.