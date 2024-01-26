ذكرى عيد الشرطة.. مساجد الأوقاف تتحدث عن "الحفاظ على الأوطان"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، للحديث عن ""الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء"، وهو الخطبة الموحدة الذي تم تعميمه على جميع المساجد، بالتزامن مع الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ويتلو القرآن الشيخ هاني الحسيني.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الأوقاف أن موضوعات خطبة الجمعة لشهر فبراير، هي على النحو التالي:

• الجمعة الأولى : ٢/ ٢/ ٢٠٢٤م - من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة.

• الجمعة الثانية : ٩/ ٢/ ٢٠٢٤م - جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية.

• الجمعة الثالثة : ١٦/ ٢/ ٢٠٢٤م - حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات

• الجمعة الرابعة : ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٤م - تحويل القبلة دروس وعبر.