البرلمان يعقد 10 اجتماعات الأسبوع المقبل.. عضو "الخطة والموازنة" يكشف التفاصيل

كتب- نشات علي:

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عشرة اجتماعات الأسبوع المقبل.

وتابع سالم، أن الاجتماع الأول يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

وأضاف أن الاجتماع الثاني ينعقد يوم الأحد أيضا لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية،:" ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية للسنة المالية 2022/2023."

واستطرد: الاجتماع الثالث ينعقد يوم الإثنين المقبل، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية –جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023.

واستكمل: ن الاجتماع الرابع يوم الاثنين المقبل، ويناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية– الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2022/2023 .

وأشار إلى أن الاجتماع الخامس يوم الثلاثاء المقبل و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023 ، والاجتماع السادس يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي – الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.

ولفت إلى أن الاجتماع السابع يوم الأربعاء المقبل، يناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية 2022/2023.

وتابع: تستمر أعمال لجنة الخطة والموازنة من خلال الاجتماع الثامن وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023 ، والاجتماع التاسع في نفس اليوم لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023،

وأضاف: أما الاجتماع العاشر والأخير يناقش حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية- هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023 .