تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بأسوان السبت المقبل

كتب- عمر كامل:

تحتضن جامعة أسوان انعقاد المجلس الأعلى للجامعات، السبت المقبل، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية.

ويناقش المجلس الموضوعات الدورية ونتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، بالإضافة إلى إجراءات اختيار لجنة القيادات الجامعية استعداد لفتح باب الترشح على عدد من الجامعات الحكومية.

في سياق متصل، عقدت لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات جلستها رقم 176 بمقر أمانة المجلس، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، والدكتورة منى هجرس أمين للجنة، وبحضور أعضاء اللجنة؛ ومسئولي الإدارة العامة لشئون العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وناقشت اللجنة عدد من اتفاقيات التعاون بلغ عددها 103 اتفاقية وقامت اللجنة بإبداء الرأى المبدئى علي 26 اتفاقية.

وبلغت الاتفاقيات المطلوب إجراء التعديلات عليها 23 اتفاقية، فيما بلغت عدد المذكرات للموافقات النهائية 24 اتفاقية.

وأيضًا، بلغت اتفاقيات الشأن الداخلى 13 اتفاقية، وبلغت عدد الاتفاقيات الملغاة 17 اتفاقية، وبلغت عدد الاتفاقيات المؤجلة لمزيد من الدراسة 6 اتفاقيات.

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