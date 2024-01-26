حسام بدراوي يكشف رد سوزان مبارك على تظاهرات يناير 2011

كتب- حسن مرسي:

روى السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي، ما شاهده يوم 25 يناير في عام 2011، مشيرا إلى أنه كان يرى وينادي داخل الحزب الوطني باحترام رغبة الشباب والاستماع إليهم قبل المواجهات الأمنية.

وأضاف "بدراوي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن المظاهرات في 25 يناير كانت تعبير عن إحباط وهناك رغبة من الشباب في الحصول على قدر أكبر من الحرية والعدالة، ودائما ما كنت أنادي به في الحزب الوطني.

وتابع بدراوي، أنه استشعر الخوف بأن هناك خطر، موضحا أنه بادر بالحديث مع أحمد عز والدكتور علي الدين هلال في أمانة الحزب الوطني، أنه لابد من الاستماع إلى مطالب الشباب ورغبة المواطنين والتعبير عن سخطهم في هذه اللحظات، مشيرًا إلى أن الرد جاء بأن الموقف هو أمني وليس للحزب أن يتدخل في ذلك.

ولفت إلى أنه بعد يوم 27 يناير بدأ يراقب الموقف عن كثب، ويوم 28 يناير تابع الموقف مع الدكتور علي الدين هلال، وهو اليوم الأول لظهور سيارات القوات المسلحة.، قائلا:"في يوم 28 يناير ، كلمت مكتب الرئيس مبارك، وجاء الرد أنه ليس متاحا، وبعدها كلمتني مدام سوزان مبارك، وتحدثت عن نزول القوات المسلحة، وأكدت أن ذلك لا رجعة فيه، ولابد من الحوار مع الشباب".

وأشار الدكتور حسام بدراوي، إلى أن سوزان مبارك ردت قائلة:"إحنا عارفين كل حاجة وملمين بالوضع ومتشكرين على رأيك وسلام عليكم"، قائلا: "شعرت وقتها بجملة ملكش دعوة، بصوت واثق من نفسه ومرتاح".