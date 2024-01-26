اليوم.. حلقة خاصة لبرنامج بالخط العريض من معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- حسن مرسي:

تذيع قناة الحياة، حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وفي الحلقة الجديدة من البرنامج الذي يذاع اليوم الجمعة في الثامنة مساء، تحاول إيمان أبوطالب، كبار المفكرين والأدباء داخل المعرض.

وتجري الإعلامية إيمان أبوطالب، حوار مع اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي في حوار خاص بمناسبة صدور كتابه السادس "شاهد على حرب أكتوبر".

ويتحدث "فرج"، خلال اللقاء عن العديد من ذكرياته في معرض الكتابة فضلا عن رؤيته للملفات الإقليمية والأزمات التي تواجه الدولة داخليا وخارجيا.

كما تستضيف الإعلامية أيضا، طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة السياسة.

وتأتي الدورة الجديدة للمعرض تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف هذه الدورة، كما تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.