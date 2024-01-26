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BBC

الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم- فيديو

09:00 ص الجمعة 26 يناير 2024
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    طقس بارد
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    طقس بارد
  • عرض 7 صورة
    طقس بارد
  • عرض 7 صورة
    طقس بارد
  • عرض 7 صورة
    طقس بارد
  • عرض 7 صورة
    طقس بارد
  • عرض 7 صورة
    طقس بارد
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم الجمعة، حيث يسوده طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، علاوة على تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الطقس السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة

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