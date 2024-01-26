برلماني: رجال الشرطة لديهم عقيدة بأن حب الوطن لا يضاهيه ثمن

كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء عبدالنبي، إن الشعب المصري يستلهم من عيد الشرطة ذكرى خالدة تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.

وأكد أن رجال الشرطة البواسل، يسطرون ملاحم وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم ويقدمون ارواحهم فداء لتراب مصر الغالي لأن لديهم عقيدة بأن حب الوطن لا يضاهيه ثمن، وأنهم رجال أوفياء للوطن مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل حماية البلاد من أي مخططات من قبل جماعات التطرف والإرهاب .

وأكد أن عيد الشرطة المصرية، يأتى تخليدا لذكرى هامة تؤكد بسالة وشجاعة قوات الشرطة المصرية، في معركة الشرطة عام ١٩٥٢ بمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلي أن تاريخ الشرطة المصرية ممتلئ بالبطولات علي مر التاريخ.

ووجه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة بمناسبة احتفالات مصر

بعيد الشرطة، مؤكدًا أن قوات الشرطة الباسلة بذلت جهود كبيرة على كافة الأصعدة من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة و إرساء الاستقرار فى طول مصر وعرضها.