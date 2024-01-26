إعلان

BBC

برلماني: رجال الشرطة لديهم عقيدة بأن حب الوطن لا يضاهيه ثمن

05:00 ص الجمعة 26 يناير 2024

النائب علاء عبدالنبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء عبدالنبي، إن الشعب المصري يستلهم من عيد الشرطة ذكرى خالدة تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.

وأكد أن رجال الشرطة البواسل، يسطرون ملاحم وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم ويقدمون ارواحهم فداء لتراب مصر الغالي لأن لديهم عقيدة بأن حب الوطن لا يضاهيه ثمن، وأنهم رجال أوفياء للوطن مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل حماية البلاد من أي مخططات من قبل جماعات التطرف والإرهاب .

وأكد أن عيد الشرطة المصرية، يأتى تخليدا لذكرى هامة تؤكد بسالة وشجاعة قوات الشرطة المصرية، في معركة الشرطة عام ١٩٥٢ بمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلي أن تاريخ الشرطة المصرية ممتلئ بالبطولات علي مر التاريخ.

ووجه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة بمناسبة احتفالات مصر

بعيد الشرطة، مؤكدًا أن قوات الشرطة الباسلة بذلت جهود كبيرة على كافة الأصعدة من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة و إرساء الاستقرار فى طول مصر وعرضها.

النائب علاء عبدالنبي الشعب المصري عيد الشرطة وزير الداخلية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معرض الكتاب 2024.. مناقشة "تأثير التقنيات الحديثة على الدراما" للدكتورة نسرين عبد العزيز

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بسبب توترات البحر الأحمر.. أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار
بعد رفض السيسي مكالمة نتنياهو.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخلاف بين مصر وإسرائيل
أمطار ورياح.. 16 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية