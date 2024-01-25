"القومي للمرأة" يواصل مناقشة ملف وصول المرأة للمواقع القيادية

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الإجتماع الثاني برئاسة جمهورية مصر العربية للشبكة الإقليمية بالدول العربية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلي مواقع القيادة وإتخاذ القرار في القطاع العام برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس والمنسقة الوطنية للشبكة الإقليمية وحضور كل من نهي مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس وشيماء نعيم مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالمجلس عضوات الشبكة بمصر وبحضور المنسقات الوطنيات بالشبكة الإقليمية من الأردن وتونس والمغرب.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة جهود وأنشطة البلدان العربية الأعضاء داخل الشبكة الإقليمية في مناهضة العنف ضد المرأة في بيئة العمل والتى تم تنفيذها خلال ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة إلى جانب مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى أن الفعاليات التى نظمتها لجنة التدريب بالمجلس خلال ال 16 يوم استهدفت المرأة العاملة بشكل خاص بحضور ممثلي العديد من الوزارات والهيئات بالدولة.

ودعت "البغدادي"، الدول الأعضاء بالشبكة الإقليمية بتسليط الضوء على النماذج الناجحة من السيدات في المناصب القيادية علي مواقع التواصل الإجتماعي بهدف إبراز جهود الدولة في وصول المرأة إلى المواقع القيادية وإتخاذ القرار وتعريف الأجيال الجديدة.

واستعرضت نهي مرسي الفعاليات التي نفذها المجلس ومن بينها لجنة التدريب خلال الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تضمنت العديد من الندوات للتوعية بأهم القوانين والإجراءات الداعمة لتمكين المرأة العاملة إلى جانب التعريف بمفهوم القيادة وتمكين المرأة في الوصول إلي صنع القرار والحوكمة والشفافية في الوصول للمناصب القيادية.

واستعرضت شيماء نعيم جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة العاملة وآليات تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية مشيرا إلى أن تمكين المرأة في مكان العمل يعزز من تمكينها الإقتصادي وتحسين مهاراتها بما يدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار مؤكدة أنه تم تنفيذ لقاءات توعية داخل الوزارات المختلفة في الدولة حول قانون الخدمة المدنية وقوانين ذات صلة بالوظائف العامة بالدولة بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الاحالة الوطني.

وفى الختام تم الاتفاق علي الخطة المستقبلية للشبكة لجميع الدول الأعضاء من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة.