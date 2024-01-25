محمد صلاح مغردًا: بردو بحبها وبحب ناسها.. ووزير الري يرد: "معلش استحمل"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

رد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على تغريدة محمد صلاح التي أكد فيها أنه بدأ برنامجه العلاجي.

وقال محمد صلاح: بدأت أمبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجة ممكنة علشان أكون جاهز في أقرب وقت وأرجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية.. بردو بحبها وبحب ناسها حاولو أكتر"، ليرد وزير المالية على التغريدة بـ"معلش استحمل" ومصحوبة بالقلب الأحمر.