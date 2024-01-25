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بسبب توترات البحر الأحمر.. أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار

11:00 م الخميس 25 يناير 2024

الفريق أسامة ربيع

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كتب- حسن مرسي:

أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن إيرادات القناة قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار العام الجاري، إذا استمر تأثر القناة بتوترات البحر الأحمر بمعدل تراجع 40%، مقابل 10.250 مليار دولار في 2023.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على قناة السويس، حيث انخفض عدد السفن المارة بها بنسبة 34% في يناير الحالي على أساس سنوي، والحمولة الصافية 48% والعائد بالدولار 44%.

الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس البحر الأحمر إيرادات قناة السويس

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بسبب توترات البحر الأحمر.. أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار
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