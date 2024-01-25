فيديو| تحذير للمواطنين.. الأرصاد لـ"مصراوي": هذه الظواهر تسيطر على طقس الجمعة

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نبيلة مكرم: المرض النفسي ليس وصمة عار.. و"فاهم" حريصة على دعم الصحة

كتب- إسلام لطفي:

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الانخداع في عدم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الشتاء حتى الآن.

وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنه على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة حتى لا يتعرضوا للإصابة بالأمراض.

وأشار إلى أن غدًا الجمعة سيشهد انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق على مستوى الجمهورية، علاوة على نشاط الرياح.