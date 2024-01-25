مسؤول بمنصة "آي صاغة": نعيش مرحلة ضبابية في الأسعار ولا ننصح بشراء الذهب حاليًا

كتب- حسن مرسي:

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت، إننا نعيش مرحلة ضبابية في الأسعار، مشيرا إلى أن السعر الحالي لجرام الذهب عيار 21 هو 3855 جنيها.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "أون"، مساء الخميس، أننا نرى أن الأسعار الحالية للذهب مبالغ فيها، خاصة داخل السوق المحلي، موضحًا أن السعر العالمي للأوقية 2015 دولار، بينما في مصر مرتفع جدًا.

وأشار المسؤول بمنصة "آي صاغة"، إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج، ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب مؤثر، ويتحكم في الأسعار.

ونصح سعيد إمبابي، بعدم بشراء الذهب في ظل الارتفاعات المخفية الحالية، مناشدًا المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة، لأن هذا يضر بالسوق.