رئيسة القومى للمرأة تستقبل المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي فى مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعرف على جهود مصر في مجال تميكن المرأة اقتصادياً وبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بستيفان جيمبرت في زيارته الأولى للمجلس، مشيدة بالتعاون المثمر القائم بين المجلس وفريق عمل البنك الدولي في مصر من أجل العمل على دعم تمكين المرأة اقتصادياً ودمجها في سوق العمل.

وأشارت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والذي يأتي ضمن السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل في مصر وهو مبني علي نموذج المنتدي الإقتصادي العالمي بهدف مساعدة الحكومات والشركات إتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الإقتصادية بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

لافتة أنه تم إطلاق المحفز لإتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة ولضمان نتائج أفضل، كما أشارت إلى حرص المجلس على التوسع في مشروع مجموعات الاقراض والادخار الرقمي " تحويشة " والذي يأتى ضمن برنامج الشمول المالي بهدف شمول المرأة المصرية اقتصادياً ومالياً موضحه إلى إهتمام عدد من دول الجوار بالإستفادة من تجربة مصر في هذين المجالين.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية تسجيل السيدات العاملات في القطاعات غير الرسمية ضمن السجلات الرسمية للدولة لتوضيح الصورة الواقعية لمساهمة النساء في النشاط الإقتصادي والإجتماعي في الدولة.

من جانبه أعرب ستيفان جيمبرت عن سعادته بزيارة المجلس مشيدًا بالتعاون المثمر القائم بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصادياً متطلعاً إلى مزيد من التعاون المستقبلي لدعم جهود مصر نحو تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.