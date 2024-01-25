بالفيديو.. أمين الفتوى: زيادة المتابعين والمشاهدات الوهمي حرام

كتب- حسن مرسي:

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول أن زوجها يعمل فى شركة تعمل على زيادة المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بصورة غير حقيقية، مقابل مالي، فما حكم الشرع فى المال الذى يتقاضاه من ذلك؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "لو هو بيعمل كده للترويج وفق القوانين، فلا يوجد مشكلة، لكن الفيديو نزل فهو راح عمل 10 مشاهدات فشغله إنه يزود المشاهدات دي ويخليها 10 آلاف فهذا حرام لأن فيه تضليل وغش للناس".

وأضاف: "بهذه الطريقة أضفت أرباح ومتابعات وهمية، يبقى كده غش إلكتروني مثل زيادة المتابعين والمشاهدات بطريقة وهمية".