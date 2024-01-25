معرض الكتاب 2024.. صور الشهداء الأطفال وقصصهم تزين جناح فلسطين

يصل لـ 29 ألف جنيه.. تعرف على أغلى كتاب في معرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

انطلقت فعاليات الدورة الـ 55، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم الخميس، واصطف أمام بوابات المعرض المئات من الجماهير.

وشاركت دولة فلسطين الشقيقة، بجناح خاص ضم مجموعة مختلفة من الكتب سياسية وشعرية وروايات وقصص وكتب تاريخية.

والتف الجناح بالشال والعلم الفلسطيني، وشهدت جدران المعرض توثيقا لعدد من الشهداء الأطفال ضحايا حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تضمن صورا وقصصا حول هؤلاء الأطفال، كما تصدر الجناح صور الرئيسين ياسر عرفات ومحمود عباس.

كما تضمن الجناح كتبا تتناول قصص الأطفال الذين استشهدوا، وأبكت قلوب العالم، وقت تعرضهم للقصف على يد الاحتلال الغاشم، وكان من أبرز هؤلاء فتاة روح الروح، ويوسف أبو شعر كيرلى.

ومن الكتب التى أصدرتها وزارة الثقافة الفلسطينية ديوان الشاعر عبد الرحيم محمد، القومية والعروبة، الانقلاب العثماني وتركيا القناة، والباخرة.

ويستقبل عرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.