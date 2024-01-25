إعلان

BBC

نقيب المحامين يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

06:17 م الخميس 25 يناير 2024

عبدالحليم علام نقيب المحامين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع ‏المحامين، وإلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين ‏من يناير.‏

وأكد نقيب المحامين، أن ذكرى ثورة الـ25 من يناير، من المناسبات التاريخية التي نادت بتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري، وأكدت وعى وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه.

وأشار عبدالحليم علام، إلى تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان وحماية الجبهة الداخلية، وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته.

عبدالحليم علام نقيب المحامين نقيب المحامين يهنئ الرئيس نقيب المحامين يهنئ وزير الداخلية عيد الشرطة ذكرى ثورة 25 يناير

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من محمد صلاح بعد مغادرة معسكر منتخب مصر
* مصدر بـ "الكهرباء": زيادة أسعار ممارسات سرقة التيار بين 50% و100%
* شعبة الذهب تحذر: الأسعار الحالية "غير حقيقية".. توخوا الحذر
* تصل القاهرة مساءً.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار اليوم