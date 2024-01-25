يصل لـ 29 ألف جنيه.. تعرف على أغلى كتاب في معرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

انطلقت فعاليات الدورة الـ 55، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم الخميس، واصطف أمام بوابات المعرض المئات من الجماهير، منذ الصباح الباكر.

ونظرا لارتفاع أسعار الورق عالميا، فقد ارتفعت أسعار الكتب بشكل تلقائي، رغم تفاوتها في الحجم وجودة الطباعة ونوعية الورق وغير ذلك.

وقد رصد موقع "مصراوي" أغلى كتاب موجود في المعرض هذا العام، في أحد دور النشر الإسلامية، وهو كتاب تراثى يتجاوز عدد أجزائه 50 جزئا، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل، ويصل سعره إلى 29 ألف جنيه.

وقد كان سعر هذا الكتاب منذ عامين 10 آلاف جنيه، وارتفع العام الماضي إلى 15 ألف جنيه، ليصل هذا العام 29 ألف جنيه.

أما أرخص كتاب في المعرض، فموجودة بجناح الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي يبلغ سعرها جنيه واحد وجنيهان فقط، وهي كتب النشر الإقليمي.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

تُقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف م2، بخمس صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

كما يجمع البرنامج الثقافي للدورة الـ55 للمعرض قامات ثقافية وفنية ومتخصصين من مصر والعالم خلال ندوات ثقافية ومؤتمرات تقام للمرة الأولى بالمعرض.

وحرصت اللجنة العليا للمعرض على مراعاة التنوع والتعددية الثقافية والفنية بالخطة البرامجية لفعاليات المعرض.

حيث تقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

واستحدث المعرض هذه الدورة محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".