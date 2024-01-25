معرض الكتاب 2024.. سمير فرج: "حكايات النصر" تتناول قصصًا فريدة من حرب أكتوبر

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أقيمت منذ قليل، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة هامة بمناسبة الذكرى الخمسين للنصر أكتوبر المجيد.

من جانبه قال اللواء سمير فرج: أشعر بفخر كبير في هذا اليوم وأنا أرى توافد آلاف الأشخاص إلى معرض الكتاب، بمناسبة احتفالنا بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر، وأردت إحياء هذه الذكرى وإبقاء كتابي حاضراً.

وأضاف: في البداية، تواصلت مجموعة من الأشخاص معي وقررنا تأليف سلسلة قصصية تسجل أحداث السادس من أكتوبر. شعرت في تلك اللحظة بنجاح هذا العمل، وحرصت على أن تتناول هذه السلسلة جوانب إنسانية وثقافية وليس فقط الجانب العسكري فحسب.

وأكمل: أطلقنا مشروع "حكايات النصر"، الذي يُعتبر سلسلة من الحكايات، تتناول قصصًا فريدة من حرب أكتوبر.

وقال الدكتور سيد علي إسماعيل: "كتابي حول نصر أكتوبر يقدم نظرة شاملة عن كل ما جرى خلال حرب أكتوبر على مستوى المسرح المصري.

وأضاف: عندما نعود إلى السادس من أكتوبر، نجد أن هناك مسرحيات لم تتطرق للحرب، حتى عند بدء الحرب في السادس من أكتوبر، كانت الإعلانات تظهر كأنه لا يوجد حرب، والصحافة لم تنقلها بشكل واضح، وفي العاشر من أكتوبر، تغير الأمر وقامت الهيئة الثقافية بإعادة بعض المسارح لتقديم الشعر لتأثيره على الجمهور، وبدأ المسرح في الوعي بوجود الحرب وضرورة تغطيتها، وقدموا عروضاً وطنية في نهاية المسرحيات، ومن هنا بدأ دور المسرح في العاشر من أكتوبر، ليس في السادس من أكتوبر كما يعتقد البعض.

كما قالت الدكتورة سهى علي رجب: فكرة كتاب "حرب أكتوبر والأدب العبري"، شعرت فيها بمعاناة بسبب عدم وجود أعمال فنية مترجمة، لأن فكرة الترجمة كان بها مشكلة، وحينها شعرت بالخوف من أن يتم اتهامي بالتطبيع، وللتذكرة فالإسرائيليين لم يتخيلوا أن مصر يمكن أن تدخل معهم في حرب وأنهم سيحققوا هذا الانتصار، كما اكتشفوا أن الجيش المصري لم يكن مهزوزا كما كانوا يتصورون وتحول حلمهم إلى كابوس.

ومن جانبه قال الكاتب طارق الطاهر: في حرب أكتوبر كلنا رأينا أن مصر لم تستسلم، وكان الأدباء عليهم دور كبير وقت الحرب، فعلى الرغم من الأزمة الكبيرة التي حدثت لنا إلا أننا استطعنا التعامل معها بشكل جيد، وجميعنا رأينا كيف كان الشعب وقتها إيد واحدة من الجيش، وهذا ما رصدته في كتابي حول الحرب.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 55، يقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار “نصنع المعرفة نصون الكلمة”، وعالم المصريات، الدكتور سليم حسن، هو شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، هو شخصية معرض الطفل.