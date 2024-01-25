"زراعة الشيوخ": دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي خطوة مهمة لمواجهة التحديات

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد حوار وطني اقتصادي، وذلك خلال كلمته في الذكرى 72 لعيد الشرطة.

وقال "الجبلي"، في بيان الخميس، إن كلمة الرئيس السيسي تضمنت تحديدًا واضحًا وكاشفًا للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها العملة الأجنبية والزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حرص على توضيح الأزمة بالأرقام من خلال كشف حجم الإنفاق والاحتياجات وإيرادات الدولة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدعوة لتنظيم الحوار الاقتصادي تأتي في توقيت مناسب، حيث من شأن ذلك عرض جميع الآراء والاستماع إلى مختلف الأطراف وجهات النظر بشأن التحديات الاقتصادية وآلية مواجهتها عبر خطوات عملية، ليتم التوافق على عدد من التوصيات التى تساعد في مواجهة هذه التحديات بشكل سريع.

وتابع النائب عبد السلام الجبلي، أن الدولة بالفعل تسير في طريق مواجهة التحديات من خلال خطط التوسع في الإنتاج المحلي بمختلف القطاعات بدءًا من التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد كميات كبيرة منها بالعملة الأجنبية، وباقي المجالات الصناعية، مشيرا إلى أن الحوار الاقتصادي يمكن أن يساعد في تذليل أي عقبات أمام تنفيذ تلك الخطط التي تستهدفها الدولة، للإسراع في خطواتها واكتمال وذلك بعد الاستماع إلى كل الأطراف.

وأضاف "الجبلي"، أن تلك التحديات، جاءت نتيجة لظروف عالمية، وتتأثر بها دول عديدة، مؤكدًا ثقته في قدرة البلاد على مواجهتها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يناقش القضايا والمشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقا وشمولية.