معرض الكتاب يستقبل أبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل

كتب- محمد شاكر:

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، عددا من الزيارات والجولات الميدانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأطفال والشباب من أبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

تبدأ الزيارات اعتبارًا من غدٍ الجمعة 26 يناير لأطفال حي "أهالينا"، ويوم 28 يناير لأطفال حي "المحروسة"، ويوم 30 يناير لأطفال حي "الأسمرات"، ويوم 31 لأطفال حي "الخيالة"، ويوم 2 فبراير لأطفال "حدائق أكتوبر"، ويوم 3 فبراير لأطفال "روضة السيدة زينب"، ويختتم يوم 4 فبراير بزيارة أطفال منطقة "معا".

وبالتزامن مع إقامة فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، بمحافظة القاهرة، تنظم "قصور الثقافة" زيارة إلى المعرض لشباب الملتقى يوم 29 يناير ضمن جولات الملتقى، وتهدف الزيارات للتعرف على قاعات المعرض المختلفة ودور النشر المتنوعة، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة. وتنفذ الزيارات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، وإداراتها التابعة ثقافة الطفل، وثقافة الشباب والعمال.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة 1 - جناح B3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها.