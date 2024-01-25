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متحف الطفل يشارك بأنشطة متنوعة في معرض الكتاب 2024

01:49 م الخميس 25 يناير 2024

متحف الطفل

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كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، عن مشاركة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، أحد المراكز الإبداعية بالجمعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55 اعتبارًا من يوم الأحد 28 يناير 2024.

يقدم المتحف مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية إلى جانب عرض تفاعلي لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية.

وأشار "حلمى" إلى أن متحف الطفل يقدم ضمن مشاركته هذا العام، أنشطة وورش مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يقدم فريق إدراك عرضًا فنيًا ضمن فعاليات مشاركة متحف الطفل يومي الجمعة 2 فبراير والثلاثاء 6 فبراير.

وتأتي مشاركة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) للعام الثالث على التوالي، حيث يتواجد فريق عمل متحف الطفل داخل صالة رقم 5 جناح الطفل لتقديم أنشطته المتميزة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب.

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