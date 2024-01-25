معرض الكتاب 2024.. "أبو ظبي للغة العربية" ينٌظم أمسية غنائية احتفالًا بمئوية سيد درويش

كتب- محمد شاكر:

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، مساء الأربعاء، أمسية غنائية استثنائية بعنوان "أنا هويت ما انتهيت"، في قصر عابدين التاريخي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الموسيقار سيد درويش.

وتم إقامة حفل فني تضمن مجموعة من أشهر أغانيه في احتفالية كبيرة جمعت مجموعة من فناني العالم العربي، بصحبة أوركسترا المايسترو شادي عبد السلام، وذلك على هامش مشاركة المركز في فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

ويبرز الحفل، أثر الفنان سيد درويش الذي انعكس على تجارب الموسيقى والتلحين العربية كلها، وأهمية هذا البعد الحضاري للموسيقى والغناء العربيين على تعدد لهجاتهما في مفهوم استئناف الحضارة الذي تؤكد عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تضمنت الأمسية الغنائية باقة متميزة ومختارة من أعمال "فنان الشعب" سيد درويش، قدمها كل من فنانة الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي، والفنانة التونسية عبير النصراوي، وفرقة مسار إجباري، والفنان محمد محسن، بقيادة المايسترو شادي عبد السلام.

ومن الأغاني التي تم تقديمها خلال الحفل: خفيف الروح، وحرج على بابا، ومقولتلكش إن الكترة، ويا بهجة الروح، وياعزيز عيني، والحلوة دي، والبحر بيضحك ليه، ويا عشاق النبي، وأهو دا اللي صار، وشد الحزام، وياللي تحب الورد، وقوم يا مصري، وسالمة يا سلامة، وأنا هويت، ووالله تستاهل يا قلبي، ويا ناس أنا مت في حبي"، وغيرها العديد من الأغاني الأخرى الشهيرة والمميزة لـ"سيد درويش".

وبهذه المناسبة، قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: يحتفي مركز أبوظبي للغة العربية بالقامات والرموز المعرفية والثقافية والفنية محليا وإقليميا وعالميا وذلك ضمن رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ قيم المعرفة والثقافة لدى الأجيال، كما أنه ينظر إلى تعدد اللهجات العربية في الإبداع بوصفها روافد تثري واقع اللغة التي هي أداة للتواصل الحضاري، حيث يجسد الاحتفاء بالذكرى المئوية لسيد درويش تكريسا لمفهوم عالمية الفن الذي لا ترتبط إنجازات مبدعيه بمكان وزمان، بل تترسخ من خلاله مكانة الفنون لغة للتواصل والتلاقي الحضاري بين الثقافات.

وأضاف: سيد درويش قامة معرفية لها جذور عميقة بالتاريخ والأصالة والتراث العربي، ولديه بصمات ملهمة في تشكيل الذائقة الفنية في المجتمع العربي، والاحتفاء بذكراه يعمق الشعور بالأهمية الكبيرة والدائمة لقيم التميز والتفرد والإبداع، كما أن الاحتفاء بمئويته هو تعميق للعلاقات الثقافية والمعرفية بين دولتي مصر والإمارات، والتي كانت ولا تزال نموذجا للعمل المشترك لتعزيز الهوية الثقافية العربية، وتقديرا للأثر العميق للموسيقار سيد درويش على مسيرة الموسيقى والغناء في العالم العربي على امتداد الأجيال.

وأعلن سعيد حمدان الطنيحي، المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للغة العربية، أن مصر ضيف شرف مهرجان أبو ظبي للكتاب، والكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ شخصية العام.

وحرص مركز أبو ظبي للغة العربية، على اختيار قصر عابدين التاريخي والأثري وسط مدينة القاهرة لإقامة أمسية فنية لا تنُسى لكل الحاضرين وعشاق الطرب الأصيل، ليكونوا جزءًا من ليلة غنائية فريدة تمتزج فيها قوة وجمال صوت "فنان الشعب" سيد درويش، وعظمة وعراقة المكان بأجوائه التي تتماشى مع روح الماضي وسحر التاريخ.

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