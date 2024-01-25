التنمية المحلية: 414.3 مليون جنيه إجمالي مبيعات "سند الخير" في 90 أسبوعًا

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 90 أسبوعًا، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى.

وأوضح اللواء هشام آمنة، في بيان الخميس، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وعلى مدار 90 أسبوعًا بلغ أكثر من 414.3 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الـ 90، حيث تقدر حجم المبيعات به بحوالي 4 ملايين جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين من خلال مبادرتها سند الخير، بالإضافة إلى توجيه المحافظين بتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفيض تصل تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سياراتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

كما أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة "سند الخير" التابعة لها خلال الأسبوع الـ90، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تنقلت سيارات المبادرة خلال الأسبوع الماضي في 16 محافظة وهي (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف - الغربية - شمال سيناء).

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن سيارات مبادرة "سند الخير" طافت بمختلف القرى والأحياء خلال الأسبوع الـ90 بعدد 100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات في كل محافظة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتا إلى أن المبادرة تساهم أيضًا في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

ونوه اللواء هشام آمنة، بنجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة حتى الآن، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، والمساهمة في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكيد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعًا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم - دواجن - أسماك - بقوليات - أرز - مكرونة - غيرها)، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مبادرة سند الخير شهدت المبادرة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للحكومة بتوفير العديد من تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية.

ولفت إلى أن مبادرة "سند الخير" تشارك فيها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة "سند الخير" في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.

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