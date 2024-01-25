الجيزة: غلق جزئي للطريق السياحي لمدة 15 يومًا تبدأ السبت المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق الطريق السياحي جزئيًا بواقع 2 حارة مرورية من نهايته وتقاطعه مع الطريق الدائري أعلى طريق المنصورية لمسافة 500 متر، لمدة 15 يومًا.

وأضافت "الجيزة"، في بيان الخميس، أن سبب الغلق؛ تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي، بالمنطقة المحصورة من نهايته وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب أعلى طريق المنصورية لمسافة 500 متر، بالاتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب.

وأوضحت الجيزة، أن رفع كفاءة الطبقة الخرسانية يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع 2 حارة مرورية، لمدة 15 يومًا، بدءًا من صباح يوم السبت الموافق 27 يناير وحتى يوم السبت الموافق 10 فبراير، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الإدارة العامة لمرور الجيزة، اتخاذ اللازم لتيسير الحركة المرورية وحركة سير المركبات.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة؛ لإزالة أية معوقات.

ونسقت محافظة الجيزة، مع الشركة المنفذة، لوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات، والطواحين الضوئية، والحواجز الفسفورية، وعلامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1 كم - 500 م - 100 م) في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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