"الجيزة": قطع المياه لمدة 10 ساعات عن 3 مناطق غدا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 10 ساعات غدا الجمعة، عن مناطق: هضبة الأهرام، ومساكن الضباط، ومساكن الشباب.

يأتي ذلك نتيجة قيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم، والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر الجديدة، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم.

وأضافت "الجيزة"، في بيان الخميس، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه عن المناطق المذكورة اعتبارًا من الساعة 10 مساء الجمعة 26 يناير وحتى الساعة 8 صباح السبت 27 يناير.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق الكامل مع جهاز مدينة 6 أكتوبر والالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال؛ لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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