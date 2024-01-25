"الأرصاد" تُحذر من طقس الـ6 أيام القادمة: أمطار ورياح

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت الأرصاد، أنه يسود حالة الطقس الجمعة 26 يناير، أمطارًا متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، وجود أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، تأثر حالة الطقس الجمعة بنشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

السبت 27 يناير 2024

أوضحت الأرصاد، أنه يسود حالة الطقس السبت، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40 % تقريبًأ، على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أنه يتواجد نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

الأحد 28 يناير 2024

قالت الأرصاد، إنه يسود حالة الطقس الأحد 28 يناير، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

الإثنين والثلاثاء 30 يناير 2024

أضافت الأرصاد، أن حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء تشهدان أمطارًا متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.