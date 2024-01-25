"رئيس عربية النواب": الشرطة المصرية صمام أمان الأمن الداخلي

كتب - نشأت علي:

تقدم أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة، مؤكداً أن الشرطة المصرية هى صمام أمان الأمن الداخلى لهذا الوطن ولهذا الشعب الذى فطن إلى أهمية دور الشرطة الأوفياء الذين يسعون إلى الحفاظ على أمن مصر القومى وحمايته وتحقيق الأمن والاستقرار ضد كل من يحاول زعزعة استقرار هذا الوطن.

ووجه التحية لشهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن مصر كما وجه التحية إلى الشعب المصرى والذى يثبت يوما بعد آخر رفضه لجميع محاولات الانقسام والعبث بمقدرات الوطن.

مؤكداً أن عيد الشرطة هي ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن وأننا جميعاً نستلهم من هذه المناسبة العظيمة والوطنية روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان ونبراساَ لهذا الجيل والأجيال القادمة.

وأكد أن ما يقوم به رجال الشرطة الأبطال سواء في الماضي أم الحاضر من تضحيات مستمرة لإقرار الأمن والأمان في الشارع المصري، من أجل الحفاظ على الوطن ومقدارته المهمة يعكس الدور المهم لهؤلاء الأبطال ويبعث برسالة إلى جموع الشعب المصري للوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية من أجل الحفاظ على هذا الوطن ومقدراته.