رئيس "خطة النواب": اتجاه لرفع سعر الفائدة مؤقتا.. وهذا حل تحرير سعر الصرف

كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن وجود بعثة صندوق النقد الدولى هدفها إجراء المراجعات ويعكس أن هناك اتفاقا قريب قد يعلن.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، مساءالأربعاء، أن هناك العديد من الدول تحتاج تمويل من صندوق النقد الدولى وليس مصر فقط،مبينا أن المهمة الأولى للبنك المركزى هى محاربة التضخم.

وتابع: أتمنى أن يكون البنك المركزى سعر صرفه مغاير للبنوك ويتم العمل به خلال الـ ٦أشهر المقبلة، موضحا أنه يجب على البنك المركزى أن يتبنى سياسة نقدية متشدده وأتوقع باتجاه إلى رفع سعر الفائدة مؤقتا.

وأشار إلى أن هناك ٣ فئات فى السوق الموازية للدولار وهم المستوردون ومن يحتفظون به كمخزن للقيمة والمضاربه، منوها أن لكى يتم تحرير سعر الدولار يجب أن يتوفر ٥ مليار دولار فى الجهاز المصرفى.

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